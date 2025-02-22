В Сургуте почтили память защитников Отечества

В Сургуте прошла церемония возложения цветов к Вечному Огню на Мемориале Славы. Участники почтили память воинов, сражавшихся за безопасность и свободу страны.

«Важный день. Сегодня в преддверии празднования Дня защитника Отечества отдал дань памяти сургутянам – героям Великой Отечественной войны на Мемориале Славы. Великая Победа - это их подвиг, их бесценная заслуга. И наше наследие», – отметил глава Сургута Максим Слепов.

В Сургутской филармонии состоялся праздничный вечер, на котором собрались ветераны локальных войн и военных конфликтов, служащие Росгвардии, ветераны войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, сотрудники ОМОН, ветераны воздушно-десантных и пограничных войск, участники специальной военной операции, кадеты военно - патриотических объединений города. Об этом рассказали в администрации города.

«2025 год – год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это Год защитника Отечества в России. Год исторического наследия в Югре. Мы знаем роль нашей страны в решающих военно-исторических событиях. Наши прадеды, деды и отцы защищали наше Отечество в годы Великой Отечественной войны и локальных войн прошлого века» – отметил мэр города.

Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили 12 ветеранам.

Вечер продолжился выступлением Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны» из Новосибирска – лауреата российских и международных конкурсов.

В честь Дня защитника Отечества в Сургуте запланировано около 30 мероприятий: концерты, тематические программы, спектакли, мастер-классы, викторины, спортивные соревнования и акции. О них можно узнать в нашей афише.