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​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 февраля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 февраля? // АФИША
Фото: администрация Сургута

Бонус: 21 февраля

Городской торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 17:00.

В честь защитников страны в Сургуте пройдет концерт, посвященный тем, кто стоит на страже свободы и безопасности России. В программе − выступление Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны» из Новосибирска, лауреата российских и международных конкурсов.

Пригласительные билеты можно получить в кассе Сургутской филармонии. Телефон для справок: 52-18-01; 52-18-02. 6+

План мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества − на сайте администрации.

22 февраля

Видеотрансляция сказки с оркестром «Поллианна»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.

История по мотивам романа Элинор Портер о девочке-сироте, которая своей добротой и оптимизмом изменила жизнь окружающих.

Вход свободный. По вопросам наличия мест и возможности бронирования уточняйте по тел.: 52-18-12. 6+

Концерт Алексея Брянцева

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

На сцене выступит исполнитель, чьи песни не раз становились лауреатами фестиваля «Шансон года».

Телефоны для справок: 52-18-01; 52-18-02. Цена билетов − от 1 500 рублей. 12+

Открытие выставки художника Алексея Пономарёва «Простые непростые вещи»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

Художник представит живописные и графические работы, вдохновленные индустриальными пейзажами Западной Сибири. Гостей ждет встреча с автором, экскурсия по экспозиции и музыкальное выступление группы «Random Band».

Телефон для справок: 24-25-61. Цена билета на открытии − 250 рублей, после − от 100 до 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Третий окружной фестиваль воинских традиций «Рубеж − 2025»

Место проведения: Исторический парк «Россия − Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 11:00-15:00.

На фестивале можно будет поучаствовать в силовых играх, мастер-классах по сборке-разборке автомата, управлению дронами и тематических экскурсиях. На сцене выступят студенты Детской хореографической школы №1 и хор мальчиков и юношей Сургутского колледжа русской культуры.

Телефон для справок: 58-90-90. Вход свободный. 6+

Мастер-класс «Моему герою»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

В честь Дня защитника Отечества состоится мастер-класс по созданию открытки в технике «скрапбукинг».

Телефон для предварительной записи: 61-68-11. Цена билетов: детский − 200 рублей, взрослый − 300 рублей, семейный − 350 рублей. 6+

Открытый микрофон в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

На сцену выйдут группы PARTY KILLERS и ФАЛЬШ, легенда турбодиско КАБАН, акустический проект ОДИН НА ГРАНИЦЕ ВЕРХНЕЙ ТАЙГИ, а также КОТ, МУРАД МИРОНОВ и ГРЯЗНЫЙ ИЗМЕННИК.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

23 февраля

Концертная программа «Люблю тебя, моя Россия»

Фото: theatregzhel.ru

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

В первой части программы — спектакль «Дом у дороги», посвященный 80-летию Победы, с музыкой В. Гаврилина на основе поэмы Твардовского. Во втором отделении зрители увидят яркое хореографическое шоу, отражающее богатство национальной культуры России.

Билеты в кассах: 700-278, 700-277 – Центральная касса (ТОЦ «Акватория»); 700-167, 700-266 – Отдел корпоративных заявок. Цена − от 1 000 рублей. 12+

Музейное занятие «Мир в открытке»

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

Сургутянам расскажут об истории происхождения открыток. На мастер-классе предлагают создать открытку, которую вы сможете подарить защитнику нашей Родины.

Телефон для записи: 51-68-17; 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 6+


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Сегодня в 14:35, просмотров: 407, комментариев: 0
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