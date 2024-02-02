Дело о доведении до суицида медсестры пересмотрят в Сургутском суде

Суд отменил оправдательный приговор бывшей старшей медсестре травмцентра Ольге Матвийчук по делу о доведении своей подчиненной до самоубийства. Об этом рассказал супруг погибшей в своих соцсетях.

«Приговор Ханты-Мансийским судом отменен! Дело отправлено в городской суд Сургута на пересмотр», − поделился Радик Ташмагамбетов. Ранее он сообщал, что заседание апелляционного суда состоялось 1 февраля.

Причины отмены приговора будут ясны позже − после поступления дела обратно в городской суд Сургута, подчеркнула адвокат потерпевших Евгения Кротова.

«Мы указывали на многочисленные нарушения в ходе рассмотрения дела, сегодня была оглашена только резолютивная часть решения. Все выводы суда мы сможем увидеть позднее», − отметила Кротова.

Напоминаем, что в прошлом году жизнь самоубийством покончили две медсестры Сургутской травматологической больницы. В октябре счеты с жизнью свела 41-летняя Аяжан Ташмагабетова, в декабре − 49-летняя Ираида Петрова. По предварительной причине обе трагедии произошли из-за прессинга со стороны руководства. Прокуратура требовала для бывшей старшей медсестры три года колонии, а также запрет на работу на руководящих должностях. Однако в октябре 2023 года суд оправдал работницу медучреждения.