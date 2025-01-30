В единственном ДТП за сутки в ХМАО пострадала молодая девушка

Вчера, 29 января, в Сургуте водитель иномарки сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе. В результате ДТП она получила травмы, сообщает окружная Госавтоинспекция.

«Около 06:45 в городе Сургут, 56-летний водитель «Haval», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 19-летнюю девушку. В результате ДТП пешеход получил травмы», − говорится в сообщении.

Это единственное ДТП, зарегистрированное в минувшие сутки. Кроме того, сотрудники ГАИ задержали девять водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлекли 66 водителей и 35 − за нарушение правил перевозки детей.

Ранее в двух городах ХМАО наехали на юных пешеходов.