За сутки в Югре наехали на двух юных пешеходов

Вчера, 28 января, в двух городах ХМАО наехали на юных пешеходов. Первые инцидент произошел в Сургуте на Набережном проспекте, сообщили в ГАИ Югры.

«Около 07:42 на улице Набережный проспект в городе Сургут, 57-летний водитель «Mitsubishi», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 11-летнюю девочку», ‒ указали в сообщении.

В этот же день в Урае водитель отечественного автомобиля наехал на восьмилетнего мальчика.

«38-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада», двигаясь по внутридворовой территории, не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на восьмилетнего мальчика», ‒ добавили в сообщении.

В результате двух ДТП оба пешехода получили травмы.