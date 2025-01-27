Мероприятия к 80-летию Победы планируются во всех поселения Сургутского района

В 2025 году в Сургутском районе пройдет масштабный фестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами проекта выступают управление культуры администрации муниципалитета и Районный центр культуры, рассказал в своих соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Праздничные мероприятия пройдут в течение всего года во всех поселениях. Формат остается открытым: жители смогут сами предложить, какие события провести – концерты, художественные и фотовыставки, музейные экспозиции, театрализованные постановки, вечера памяти.

«Оргкомитет фестиваля выедет в каждое поселение, будет организована фото- и видеосъемка событий, и затем в соцсетях выйдут материалы о них. Лучшие номера фестиваля представят в декабре на «Дне героев Отечества» в Районном центре культуры в Белом Яре», − говорится в публикации.

Предложения от потенциальных участников принимают до 14 февраля. Отправить их можно на электронный адрес: Rck.zayavki@yandex.ru.

Все подробности можно узнать в группе Районного центра культуры.