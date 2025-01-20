Полиция Сургута оштрафовала двух участников свадебного кортежа

На прошедших выходных в Сургуте на Югорском тракте заметили свадебный кортеж, создававший опасную ситуацию на дороге. Полиция установила и задержала двух нарушителей, сообщили корреспонденту siapress.ru в УМВД России по Сургуту.

«Сотрудниками УМВД России по Сургуту установлен и задержан водитель. Транспортное средство: Лада. Водитель 1999 г.р. Водитель был привлечен по ч2 ст.12.5 КоАП РФ, ч.1 ст. 12.23 КоАП РФ, ч 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, т/с помещен на спец. стоянку. Транспортное средство: Тойота камри. Водитель 1999 г.р. Водитель привлечен по ч1 ст.12.14 КоАП РФ, ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ, ч 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ», – указали в пресс-службе.

Оба водителя зарегистрированы и проживают в Сургутском районе. С ними провели разъяснительные беседы о недопустимости повторного правонарушения.