Еще пять новых автобусов прибыли в Сургут

Накануне в Сургут прибыла вторая партия новых автобусов. Они изготовлены группой предприятий КАМАЗ-«НефАЗ», выпущены в 2024 году и работают на газомоторном топливе, говорится на сайте мэрии города.

«В первую очередь мы соблюдаем экологическую повестку, которая сегодня транслируется руководством региона и города. Использование автобусов на газомоторном топливе экономически выгодно для предприятия. Если говорить в цифрах, то фактически топливо будет выходить на 50% дешевле. Поэтому в настоящее время наш курс на газомоторную технику», – отметил директор АО «СПОПАТ» Александр Попов.

Напоминаем, что первая партия автобусов прибыла в Сургут на прошлых выходных. Все десять машин будут курировать по маршрутам №45 и 47.