В Сургуте мальчик во время прогулки избил свою собаку

В Сургуте во дворе дома на улице Маяковского ребенок сильно избил собаку своей семьи. Об этом сообщили в телеграм-канале «К-ИНФОРМ».

На кадрах видно двух подростков в черной и коричневой куртках. Один из них ведет себя крайне агрессивно, периодически избивая животное кулаками во время прогулки.

«Их было двое. Мальчик в коричневой куртке еще нормальный. А в синей использовал собаку, как грушу боксерскую», – рассказал очевидец происшествия.

Местные жители в комментариях беспокоятся за здоровье пушистого друга и говорят, что от увиденного у них «сердце кровью обливается».

Видео инцидента вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале.