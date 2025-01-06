Новые спортивные объект появятся в 39-м микрорайоне Сургута

По инициативе жителей Сургута в 39-м микрорайоне появятся скейт-парк, спортивная площадка и безопасный путь к школе. Об этом сообщила администрации города в своих соцсетях.

«Проект предполагает три важных объекта в комплексе. Так, рядом со скейт-парком появится универсальная спортивная площадка. А для комфортного подхода к спортивным зонам и пути в школу будет обустроен безопасный путь», – указали в сообщении.

В скейт-парке планируют установить специальное оборудование, а на территории спортплощадки – травмобезопасное покрытие, футбольные ворота, баскетбольные стойки, а также ограждение и освещение.

Кроме того, власти Сургута запланировали комплекс работ по устройству нового дорожного проезда. Там построят тротуары, установят скамьи и урны, а также организуют освещение.