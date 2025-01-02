В Сургуте загорелся балкон в пятиэтажке, никто не пострадал

Сегодня утром, 2 января, в Сургуте произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице 50 лет ВЛКСМ. Загорелся балкон на четвертом этаже, сообщает пресс-служба МЧС России по Югре.

«В 07:35 (мест.) поступило сообщение о возгорании на балконе жилого дома. Возгорание было локализовано в 07:48, открытое горение было ликвидировано в 07:53. По вызову от МЧС России привлекалось 28 человек личного состава и 8 единиц техники», – передают в источнике.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал, сообщают журналисты СургутИнформ-ТВ.