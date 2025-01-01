​Центр охраны материнства и детства в Сургуте подвел итоги 2024 года

Центр охраны материнства и детства в Сургуте завершает 2024 год с рекордными показателями работы. Президент учреждения Лариса Белоцерковцева поделилась предварительными итогами, отметив, что прошедший год стал временем новых вызовов и достижений для медицинского центра.

Основные итоги работы:

В 2024 году в центре родилось 8173 ребенка , что превысило прошлогодний показатель в 7670 новорожденных. Из них 4200 — мальчики, а 3973 — девочки.

, что превысило прошлогодний показатель в 7670 новорожденных. Из них 4200 — мальчики, а 3973 — девочки. Увеличилось число многоплодных беременностей: зарегистрировано 120 двоен и 4 тройни , что стало рекордом учреждения.

, что стало рекордом учреждения. Специалисты клинико-диагностического центра для взрослых приняли 18 535 пациентов , а для детей — 24 693 ребенка .

, а для детей — . Хирурги центра провели 8419 гинекологических операций , включая 153 высокотехнологичных. Детские хирурги выполнили 7800 операций .

, включая 153 высокотехнологичных. Детские хирурги выполнили . В отделении вспомогательных репродуктивных технологий завершили 721 цикл ЭКО.

В 2024 году центр продолжил модернизацию службы оказания медицинской помощи детям, начатую годом ранее. В марте 2024 года в состав учреждения вошли два детских хирургических отделения клинической городской больницы Сургута. Центр активно применяет малоинвазивные и органосохраняющие методы лечения, уделяя особое внимание профилактике акушерских кровотечений.

Лариса Белоцерковцева подчеркнула, что все показатели 2024 года превысили результаты прошлого года, благодаря слаженной работе коллектива. «Мы гордимся нашими успехами и продолжаем стремиться к совершенству в оказании медицинской помощи», — отметила она.