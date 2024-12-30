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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    26 декабря в 14:55
    1362 0
  • В Лянторе сгорел дом, предназначенный к расселению в 2026 году. Его жителям оперативно предоставят квартиры

    В Лянторе сгорел дом, предназначенный к расселению в 2026 году. Его жителям оперативно предоставят квартиры

    30 декабря в 20:50
    254 0
  • ​Синоптики прогнозируют сургутянам теплую и снежную новогоднюю ночь

    ​Синоптики прогнозируют сургутянам теплую и снежную новогоднюю ночь

    30 декабря в 19:50
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В Лянторе сгорел дом, предназначенный к расселению в 2026 году. Его жителям оперативно предоставят квартиры

В Сургутском районе сгорел старый деревянный дом

В Лянторе сгорел дом, предназначенный к расселению в 2026 году. Его жителям оперативно предоставят квартиры
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Лянторе произошло возгорание в многоквартирном деревянном доме, в результате которого пришлось эвакуировать 8 человек. Пожар был ликвидирован силами пожарно-спасательных подразделений, прибывших на место происшествия через 5 минут после получения сообщения. Один человек был спасен от гибели.

Сообщение о пожаре поступило в 15:35, и оперативно были начаты поисково-спасательные работы. На месте пожара работали подразделения МЧС России, которые быстро организовали эвакуацию и спасение людей. Пожар был полностью ликвидирован, а предварительная причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Для эвакуированных жильцов были подготовлены пункты временного размещения, соответствующие всем необходимым требованиям.

Важно отметить, что данный дом ранее был признан аварийным и включен в адресную программу расселения аварийного жилфонда на 2026 год. Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил главе Сургутского района Андрею Трубецкому оперативно оказать помощь пострадавшим семьям, в том числе подготовить информацию для принятия решения по обеспечению жильем.

Губернатор подчеркнул, что данный вопрос находится под его личным контролем.


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30 декабря в 20:50, просмотров: 255, комментариев: 0
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