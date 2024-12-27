В Сургуте в новогодние праздники будет действовать особый противопожарный режим

С 29 декабря по 8 января в Сургуте введут особый противопожарный режим. В эти дни запрещены пожароопасные работы, сжигание мусора и разведение костров, сообщила пресс-служба администрации города.

Кроме того, власти Сургута определили территории, где разрешено запускать фейерверки и салюты в новогоднюю ночь. Такими местами стали: спортивное ядро в микрорайоне 35А; площадь перед театром СурГУ; территория между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом.

«Напоминаем, что использование пиротехники должно происходить в соответствии с инструкцией и на безопасном расстоянии от людей. Запрещено запускать фейерверк в зданиях, c балконов и лоджий, вблизи деревьев, линий электроперадачи и стоянок автомобилей. За несоблюдение правил пожарной безопасности при запуске фейерверков предусмотрена административная ответственность», ‒ указали в сообщении.

Также в праздничные дни в Сургуте в усиленном режиме будут работать экстренные и коммунальные службы.