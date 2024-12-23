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Новости

  • Жителей Сургута предупредили о снижении отопления в домах

    Жителей Сургута предупредили о снижении отопления в домах

    23 декабря в 16:30
    456 0
  • «ДСК-1» по доброй традиции устроил предновогодний праздник для жителей своих ЖК

    «ДСК-1» по доброй традиции устроил предновогодний праздник для жителей своих ЖК

    23 декабря в 16:25
    280 0
  • Первая в Югре: в Сургуте открылась модульная лыжная база

    Первая в Югре: в Сургуте открылась модульная лыжная база

    23 декабря в 15:40
    398 0 
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Жителей Сургута предупредили о снижении отопления в домах

В домах Сургута временно уменьшат отопление

Жителей Сургута предупредили о снижении отопления в домах
Фото: freepik

Сегодня, 23 декабря, в Сургуте будут проводиться работы по переносу тепловых нагрузок. Это может вызвать временное снижение температуры отопления в домах города, сообщает администрация Сургута в своем телеграм-канале.

«В целях обеспечения потребителей города тепловой энергией 23 декабря будет осуществляться перевод тепловых нагрузок зоны теплоснабжения. В связи с этим возможно кратковременное снижение параметров теплоносителя в квартале А, микрорайонах А,1,2,3,4,5,5а, х/з пр. Набережный, 6,7,7А,8,9,10,21,22,23,24,25,26,27,27А,28,28А,30», – передают в источнике.

В администрации дополнили, что 24 декабря в городе начнутся ремонтные работы из-за повреждения на тепломагистрали. В домах на улице Ивана Захарова (№ 2, 2/1, 4, 10, 10/1, 12, 12/2) и Пролетарском проспекте (№ 35, 39) отопление будет работать на минимальном уровне.

Работы могут занять от 12 до 16 часов. На это время на объектах будут дежурить специалисты коммунальных служб.


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23 декабря в 16:30, просмотров: 457, комментариев: 0
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