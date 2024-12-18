Бывший мэр Сургута будет находиться под домашним арестом до 3 января

Экс-главу Сургута Андрея Филатова поместили под домашний арест до 3 января. Решение об изменении меры пресечения было принято 13 декабря, сообщает СургутИнформ-ТВ.

«Сейчас бывший мэр Сургута должен соблюдать требования домашнего ареста, а именно: ему запрещено покидать пределы жилплощади, общаться с другими участниками уголовного дела, это правило не распространяется только на адвоката и супругу обвиняемого. Филатову нельзя пользоваться интернетом, а совершать телефонные звонки он может только для вызова экстренных служб», – передают в источнике.

Ранее в siapress.ru писали, что Андрею Филатову, арестованному по делу о коммерческом подкупе, смягчили меру пресечения.