В Думе Сургута подвели итоги приватизации муниципального имущества за 2023 год

Бюджет Сургута пополнился на 132 миллиона рублей от приватизации муниципального имущества. В 2023 году на аукционе в электронной форме продали один пакет акций и девять объектов недвижимого имущества. Кроме того, преобразовано в хозяйственное общество одно муниципальное унитарное предприятие. Об этом стало известно на комитете Думы Сургута по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

«Поступления средств от приватизации муниципального имущества, включенного в прогнозный план на 2023 год составили 132 160 000 рублей, в том числе НДС − 1 170 666,66 рубля (2023 год − январь 2024 год), в том числе: − 125 136 000,00 рублей − от продажи акций; − 7 024 000 рубля, в том числе НДС − 1 170 666,66 рубля, от продажи иного муниципального имущества», − говорится в пояснительной записке.

Почти все объекты из прогнозного плана на 2023 год удалось реализовать, кроме гостиницы «Кедр» на улице Островского. Получилось продать пакет акций АО «Агентство воздушных сообщений». Сумма сделки с компанией «Север-Лес» составила более 125 миллионов рублей.

«Данные средства поступили в доходную часть бюджета города. Непосредственно ремонт объекта – здания на Маяковского, 15 обеспечено финансированием бюджета на 2024 год, планово− на 2025 год. Ведутся работы по заключению контракта на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Срок заключения контракта у них рассчитан на 29 марта», – отчиталась заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Сургута Римма Емельянова.

Кроме того, СГМУП «Сургутский хлебозавод» преобразовали в хозяйственное общество. Теперь пакет акций принадлежит муниципалитету, что, возможно, поможет предприятию стать более конкурентоспособным.

Вопрос вновь рассмотрят на очередном заседании Думы города, 27 марта.