Как создавался витраж для новой станции скорой помощи в Сургуте

Станция скорой медицинской помощи на пересечении улиц Иосифа Каролинского и Университетской в Сургуте почти готова к открытию. Объект готов на 98%, и уже в декабре он может принять первых посетителей.

Однако внимание горожан привлек не только новый функционал здания, но и его уникальный внешний облик – на фасаде разместился витраж с изображением врачей. Как рассказал генеральный директор ООО «СТРОЙИНВЕСТГРУПП» Эдуард Калашников, он выполнен в стиле, отсылающем к знаменитому панно сургутского аэропорта «Мадонна с младенцем в иллюминаторе».

«Мы сделали аналогию с аэропортом, где с 80-х годов есть эту мозаика. Это подчеркнуло принадлежность объекта к городу. По проекту витраж уже был предусмотрен, но мы решили усилить его рисунком с изображением врачей, чтобы было ясно, что это медицинское учреждение. Композиция выполнена в стиле мозаики, хотя технически это аппликация на витражное стекло. Композиция создавалась коллективно, без конкретного художника – своего рода народное творчество», – пояснил он.

Изображение врачей разных специальностей отражает специфику работы скорой помощи – многопрофильность. Над созданием витража работала компания «Росстранссервис-С», специализирующаяся на витражах и окнах.

«Конечно, хочется, чтобы каждое здание имело индивидуальность и выделялось. Мы будем стремиться к этому, исходя из технических заданий», − заключил Эдуард Калашников.

Напоминаем, здание станции оснащено кабинетами для обучения, серверной, множеством санузлов и душевых. Просторные помещения включают залы отдыха и актовый зал. Также предусмотрен гараж на 20 машиномест для карет скорой помощи.