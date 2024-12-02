Депутат Сургута оценила новую станцию скорой помощи

Новая станция скорой помощи на пересечении улиц Иосифа Каролинского и Университетской в Сургуте готова на 98% и может начать работу уже в декабре этого года. Депутат Думы города Дина Биглова-Фатова приняла участие в партийном десанте, в ходе которого была организована проверка готовности медучреждения. Об этом рассказали в СургутИнформ-ТВ.

«Могу сказать, что очень впечатлена масштабами, размерами станции скорой помощи. Здесь очень просторно. Я думаю, врачам очень будет удобно, комфортно. Сделано все для того, чтобы доктора имели возможность качественно оказывать услуги. Могу сказать комплимент строителям − насколько быстро, в сроки все было построено. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас вообще редкий случай, чтобы что-то строилось вовремя, что-то строилось быстро, потому что есть проблемы со стоимостью, есть проблемы с рабочими руками, есть проблемы с материалами и так далее», − подчеркнула депутат.

Здание станции оснащено кабинетами для обучения, серверной, множеством санузлов и душевых. Просторные помещения включают залы отдыха и актовый зал. Также предусмотрен гараж на 20 машиномест для карет скорой помощи.

Благодаря новым условиям станция сможет обслуживать до ста человек за смену и сократить время ожидания помощи в два раза. Этот объект включен в народную программу «Карта развития Югры».

«Объект прошел государственную экспертизу. Заказчиком все виды, конструктивы, все было согласовано. Особенность, наверное, этого объекта — размеры и наполняемость, количество помещений, начиная с ширины коридоров, заканчивая количеством комнат, актовых залов и всего прочего», — рассказал заместитель генерального директора ООО «СтройИнвестГруп» Ростислав Пилецкий.

Особое внимание привлек внешний облик здания. На фасаде размещена фреска с изображением врачей, которая вызвала восхищение у партийного десанта. Однако, возникли вопросы к архитектурным решениям, в частности, к кровле.

«Единственный вопрос, который у меня возник, кровля — она покатая достаточно. Не будет ли проблем с очисткой снега, не будет ли скатываться снег, особенно в весенний период, когда он мокрый, комьями налипает, не создастся ли какая-то ситуация нехорошая? Но застройщик пояснил, что именно такое было техническое задание. То есть такая кровля была прописана прямо в техзаданиях. И там установлены двойные бордюрчики, ограждения для того, чтобы эту снежную массу сдерживать», − отметила Дина Биглова-Фатова.

Напоминаем, что рядом со станцией скорой помощи строится станция переливания крови, а в будущем появится поликлиника.