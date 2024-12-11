​Дефицит бюджета Сургута в 2025 году составит более 2 миллиардов рублей

В Думе Сургута стартовали депутатские слушания, посвященные предварительному рассмотрению проекта бюджета города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Так, в следующем году доходы городского бюджета составят почти 50 миллиардов рублей, расходы – 51,5 миллиард, дефицит – более двух миллиардов.

«Отмечу особенности, которые учтены в проекте бюджета, которые оказали существенное влияние на его формирование. Это в проективном периоде значительно увеличенные расходы на строительство дорог. <…> Также на формирование проекта бюджета повлияли результаты обследования городских территорий и главой города совместно с депутатами. Формирование проекта произведено с учетом новой системы управления муниципальными программами. И отдельно отмечу, что остатки средств с начала 2025 года уже были нами спрогнозированы и включены в проект бюджетов на распределение. Это мы сделали впервые, что поможет заблаговременно провести конкурсные процедуры. И как раз именно это позволило спланировать значительные средства на строительство за счет средств местного бюджета. Прогнозируемые остатки уже заложены в распределение по расходам. Это больше миллиарда рублей», − рассказала народным избранникам директор департамента финансов Маргарита Новикова.

В первый день обсуждений перед депутатами выступили представители ключевых департаментов и структур – финансов, образования, имущественных и земельных отношений, контрольно-счетной палаты и аппарата Думы.

Депутаты предложили ряд изменений и дополнений к проекту бюджета. Представители администрации обязались проработать его до следующих слушаний, намеченных на 18 декабря.

Напоминаем, что в 2024 году в Думе Сургута приняли рекордный бюджет, 55% из которого должны были направить на сферу образования.