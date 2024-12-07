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​Теперь не умные: общественные туалеты в Сургуте стали обычными

В Сургуте «умные» общественные туалеты перевели в механический режим работы

​Теперь не умные: общественные туалеты в Сургуте стали обычными
Фото: «СургутИнформТВ»

«Умные» общественные туалеты Сургута перевели в механический режим работы. Этому послужили жалобы горожан о невозможности воспользоваться туалетами в связи с нарушением правил эксплуатации системы электронного доступа, сообщает мэрия города в соцсетях.

«Администрацией города принято решение перевести туалеты в механический режим. Сейчас ими можно воспользоваться в свободном доступе», – указали в сообщении.

Всего в Сургуте четыре таких туалета: два на территории парка «За Саймой», один в сквере 31 микрорайона и еще один – на стоянке междугородних маршруток по проспекту Ленина, 70. Ранее, чтобы воспользоваться ими, необходимо было приложить карту.


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Сегодня в 12:28, просмотров: 193, комментариев: 0
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              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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      object(CList)#343 (5) {
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          [0]=>
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            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
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        bool(false)
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      }
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  }
}
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