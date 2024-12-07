Огнеборцы ликвидировали пожар в Сургуте

Вчера, 6 декабря, в Сургуте загорелось неэксплуатируемое здание в промышленной зоне. Открытое горение произошло на втором этаже, сообщает МЧС России по ХМАО в своих соцсетях.

«В 15:55 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания в промышленной зоне Сургута. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений здание было охвачено огнем. Происходило открытое горение на втором этаже с выходом на кровлю. В 17:08 очаг пожара локализован на площади 900 квадратных метров», – указали в сообщении.

На месте пожара работали 11 единиц техники и 39 человек личного состава. Горение полностью ликвидировали к 17:26. Пострадавших нет.