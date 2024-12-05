На проспекте Ленина в Сургуте починили водовод

Горводоканал закончил ремонт водовода на проспекте Ленина от дома №43 до дома №50. Сегодня, 5 декабря, начнется постепенный запуск магистрального водовода, сообщила администрация города.

«Горводоканал завершил ремонтные работы на водоводе от дома №43 до дома №50 на проспекте Ленина. Запуск магистрального водовода начинается сегодня, 5 декабря и будет производиться постепенно, без отключения потребителей от воды», ‒ указали в сообщении.

Отметим, что из-за изменения гидравлических режимов на сетях водоснабжения может быть временное ухудшение качества воды в микрорайонах 7, 7А, А, 11, 12, 13 и прилегающих микрорайонах.