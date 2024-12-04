В Сургуте рабочий получил открытую черепно-мозговую травму во время разгрузки щебня

В Сургуте монтер путей во время разгрузки щебня из вагона получил открытую черепно-мозговую травму. Транспортная прокуратура направила в ОАО «РЖД» исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. По версии следствия, мужчина раскроил себе череп из-за неудовлетворительной организации и контроля работ.

«Сургутской транспортной прокуратурой в путевой машинной станции № 254 ОАО «РЖД» проведена проверка исполнения законодательства об охране труда. Установлено, что монтер пути выполняя работы по разгрузке щебня из вагона в результате неудовлетворительной организации и контроля производства работ получил открытую черепно-мозговую травму», − сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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