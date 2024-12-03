19-летний житель Сургута заказал анаболики из Казахстана и получил срок

Тюменские таможенники обнаружили партию таблеток с сильнодействующими веществами в посылке из Казахстана. Заказчиком оказался 19-летний житель Сургута, который решил приобрести анаболики для быстрого набора мышечной массы. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Мужчина знал, что препараты внесены в перечень сильнодействующих веществ, которые ограничены в гражданском обороте и запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях. Медицинские показания к применению таких таблеток и подтверждающие документы на их приобретение у гражданина отсутствовали», – рассказали в источнике.

Сотрудники таможни задержали молодого человека после получения посылки на почте. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.