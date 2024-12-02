В Сургуте врачи спасли пациента с тяжелым поражением сердца

Кардиохирурги Сургута выполнили операцию пациенту с «хрустальной аортой». Мужчину доставили в больницу с сильной болью в области сердца и подозрением на острый инфаркт. После исследования сосудов сердца ему диагностировали многорусловое поражение, говорится в пресс-релизе кардиоцентра округа.

«Мы увидели так называемую «хрустальную аорту». Из-за обильного отложения кальция артериальный сосуд был неэластичным, очень хрупким. Пережимать аорту и останавливать сердце для выполнения аортокоронарного шунтирования стандартным способом, с искусственным кровообращением, в данной ситуации было невозможно, – комментирует заведующий операционным блоком Олег Ибрагимов. – Мы применили атравматичный метод «no-touch aorta». Во время операции сердце продолжало работать. Для минимизации подвижности выбранных участков миокарда использовался специальный вакуумный стабилизатор миокарда».

Бригада кардиохирургов выполнила операцию на открытом сердце за три часа. На сегодняшний день пациент завершает курс восстановительного лечения в отделении медицинской реабилитации.