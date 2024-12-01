Из сургутских дач вывезли мусора больше, чем со всего Лангепаса

В этом году из дачных кооперативов Сургута вывезли больше мусора, чем за весь 2023 год собрали в Лангепасе. За сезон вывезли больше 200 000 кубических метров ТКО, из которых 95 тыс пришлись на Сургут, сообщает региональный оператор «Югра-Экология».

«В августе и сентябре наш транспортировщик в Сургуте переходил на ежедневный вывоз отходов, поскольку контейнеры наполнялись отходами буквально через пару часов после отъезда мусоровоза. Причем объем вывозимых отходов из городских площадок не снизился. Не пустеют наши города в дачный период. Только в дачных товариществах к обычным отходам прибавляются строительные и опасные: бетонные блоки, бревна, спиленные деревья, автомобильные покрышки. Это требует организации отдельных рейсов, за отдельную плату», – отмечает исполнительный директор АО «Югра-Экология» Виталий Якимчик.

Ранее в siapress.ru писали, что в Сургуте закупили новую технику для вывоза отходов.