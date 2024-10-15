В Сургуте сформировали резерв техники по вывозу мусора

Региональный оператор по вывозу коммунальных отходов закупил восемь новых мусоровозов. Они уже приступили к работе. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Летом многие горожане жаловались мне на переполненные мусором контейнерные площадки. Для выработки конструктивного решения мы встретились с исполнительным директором АО «Югра-Экология» по обращению с ТКО Виталием Якимчиком. Договорились о приобретении регоператором дополнительных единиц техники для такого крупного города, как Сургут. Выполнено. Восемь новых мусоровозов уже приступили к работе на улицах города», – отметил глава Сургута Максим Слепов.

Всего до конца года закупят 14 новых мусоровозов. Кроме этого, оператор приобрел около 150 контейнеров, часть из которых передали управляющим компаниям.

«Компания увеличила парк машин для вывоза мусора и это помогает частично нивелировать ту остроту проблемы, которая сложилась в летний период. Считаем, когда на линии выйдут все единицы, вопрос с вывозом мусора будет решен», – пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Сургута Вячеслав Адушкин.

В настоящее время в городе ежедневно вывозят бытовые отходы с более чем 1800 контейнерных площадок. На улицах работают до 35 единиц техники.

Напоминаем, ранее внеплановую закупку инициировали после массовых поломок. Причиной стали некачественные ремонты, проведенные подрядчиком, что привело к серьезным сбоям в вывозе мусора от многоквартирных домов и дачных товариществ города.

Проблему переполненных контейнерных площадок также связали не только с поломками мусоровозов, но и с неправильным поведением дачников, которые выбрасывают в контейнеры строительные отходы, ветки и листья.