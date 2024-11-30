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    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    28 ноября в 13:17
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  • ​Опрошенные читатели СИА-ПРЕСС поддержали запрет на работу мигрантов в такси и школах

    ​Опрошенные читатели СИА-ПРЕСС поддержали запрет на работу мигрантов в такси и школах

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  • ​За год бизнесмены Югры направили профильному омбудсмену 450 обращений

    ​За год бизнесмены Югры направили профильному омбудсмену 450 обращений

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​В Сургуте растет число брошенных автомобилей

Депутаты Сургута предложили маркировать брошенные автомобили

​В Сургуте растет число брошенных автомобилей
Фото: администрация Сургута

В Сургуте стало больше брошенных машин. Об этом сообщил заместитель начальника контрольного управления Максим Салий, передает «Сургутская трибуна».

Депутаты городской Думы предложили новые меры борьбы – маркировать брошенные автомобили. В числе предложений – наклеивать предупреждающие знаки на двери, устанавливать номерные пломбы, использовать сигнальные ленты или блокираторы на колеса.

«Мы выявляем все больше брошенных автомобилей. СПОПАТ вывозит их сотнями, но меньше их не становится. Причины такого поведения водителей мне непонятны, но проблема только растет. Машины, как правило, недорогие», – подчеркнул чиновник.

Подчеркнем, что сейчас служащие оставляют предупреждающие листы под дворниками, но эти меры часто оказываются неэффективными – бумагу срывает ветер или ее засыпает снегом. В результате граждане повторно сообщают об одних и тех же брошенных авто. Между тем, маркировка не только привлечет внимание водителей, но и позволит жителям понимать, что администрация уже занимается вопросом.

Напоминаем, что глава Сургута Максим Слепов поручил ускорить эвакуацию брошенных авто в Сургуте. За 2023 год было вывезено 211 бесхозяйственных автотранспортных средств, а летом 2024 года – 56.

В городе также существует комиссия, которая занимается данным вопросом. В нее входят и депутаты Думы города.


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Сегодня в 13:41, просмотров: 441, комментариев: 0
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