Власти Сургута планируют ускорить процедуру эвакуации брошенных автомобилей

В Сургуте продолжается борьба с брошенными автомобилями. На сегодняшний день в работе контрольного управления администрации города находится 123 транспортных средства. В 2024 году вывезли 56 брошенных бесхозяйных, разукомплектованных авто, рассказал глава Сургута Максим Слепов в соцсетях.

«По регламенту принудительная эвакуация этих автомобилей занимает до двух-трех месяцев. Тем временем полусгнившая техника продолжает стоять во дворе, на проезде или парковке. Будем менять подход и нормативную базу, чтобы ускорить эту процедуру. Уже дал соответствующие поручения», − говорится в публикации.

В течении 10 дней с момента поступления информации о брошенной машине составляется первичный акт. Далее в течении 30 дней − вторичный акт, запрашивается информация из ГИБДД о собственнике.

Затем весь пакет документов отправляется в комиссию по вывозу брошенных и бесхозяйных автотранспортных средств. Комиссия занимается поиском владельцев. Если хозяин не найден, то автомобиль вывозится на специализированную стоянку, пояснил начальник отдела административного контроля контрольного управления Рифат Галиуллин.

«Если владелец заявит права на автомобиль после постановки на специализированную стоянку, ему придется оплатить счет за транспортировку своего авто. Если же хозяин не найден, то автотранспортное средство утилизируется и денежные средства поступают в бюджет города», − сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Подчеркнем, что за 2023 год было вывезено 211 бесхозяйственных авто.