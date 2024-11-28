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70 замечаний за неделю: подрядчики Сургута не справляются со льдом и снегом

В Сургуте обсудили проблемы с уборкой внутриквартальных проездов и тротуаров

70 замечаний за неделю: подрядчики Сургута не справляются со льдом и снегом
Фото: freepik

Власти Сургута недовольны уборкой внутриквартальных проездов и тротуаров в городе. Заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова сообщила, что подрядные организации получают множество замечаний. Только за неделю их накопилось 70.

«Подрядным организациям, которые занимаются содержанием внутриквартальных проездов и тротуаров выставлено 70 замечаний. Это 70 объектов. К «Единству» очень много замечаний. Организация работает очень плохо. К «Тэксибу» чуть меньше», – заявила Коршунова.

Улично-дорожная сеть города в целом находится в удовлетворительном состоянии.

Все замечания к подрядчикам фиксируются с установлением сроков их устранения. В случае несоблюдения на них накладываются штрафы. Если подрядная организация не устраняет замечания в течение двух недель – она теряет право выполнять работы на объекте.

Отметим, что в ответ на неожиданные перепады температур и образовавшийся гололед, коммунальные службы увеличили количество задействованной техники. В прошедшую ночь на улицах города работало 100 единиц техники, а днем – 128 машин. Также на дороги и тротуары за сутки нанесли 175 кубометров пескосоляной смеси, что почти в два раза больше обычного.


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Сегодня в 17:30, просмотров: 163, комментариев: 0
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