Сургуту нужно три миллиарда рублей для ремонта всех школ

На заседании комитета по социальной политике Думы Сургута депутат Алексей Кучин поднял вопрос масштабного ремонта образовательных учреждений. Он поинтересовался, сколько средств потребуется для приведения в порядок всех городских школ одновременно.

«Говорят, что нам нужно шесть лет, чтобы отремонтировать то, что нуждается в ремонте сейчас. Пока мы это ремонтируем, будут ветшать другие школы. Что нам нужно, чтобы ремонтировать больше школ за год? Есть ли у вас какие-то соображения, чем Дума может помочь, чтобы этот процесс ускорить?» − уточнил народный избранник.

По расчетам департамента архитектуры и градостроительства, стоимость всех необходимых работ составляет около трех миллиардов рублей. Однако даже при наличии этих средств проведение ремонтов сразу во всех школах невозможно.

Представители администрации пояснили, что капремонт требует временного перевода учеников в другие здания. А это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на образовательные учреждения, принимающие детей.

Кроме финансирования и проблем с подрядчиками, масштабная ремонтная кампания упирается в недостаток учебных мест. В департаменте считают, что увеличение количества школ позволит ремонтировать больше объектов за год и не перегружать существующую инфраструктуру.

Напоминаем, в рамках ремонтной кампании на 2024 год было запланировано обновление 75 объектов муниципальных образовательных организаций. На эти цели выделили более 500 миллионов рублей, из которых 480 миллионов предусмотрели программой развития образования, а 12 миллионов направили на энергоснабжение.