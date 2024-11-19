Депутаты Сургута обсудили ремонт образовательных учреждений

На заседании комитета Думы по социальной политике депутаты заслушали отчет заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Андрея Романова о результатах капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений в 2024 году.

Итоги года

В рамках ремонтной кампании на 2024 год было запланировано обновление 75 объектов муниципальных образовательных организаций. На эти цели выделили более 500 миллионов рублей, из которых 480 миллионов предусмотрели программой развития образования, а 12 миллионов направили на энергоснабжение.

«В план капитального ремонта включены 12 объектов общей стоимостью 367 миллионов рублей. Работы на детском саду «Гусельки» уже завершены и оплачены. Школа №32 также полностью отремонтирована. По остальным объектам готовность варьируется», – отметил Андрей Романов.

Статус ремонта

На текущий момент завершение ремонтных работ запланировано следующим образом:

Школа №3 : готовность 91%, завершение до конца года.

: готовность 91%, завершение до конца года. Школа №7 : готовность 40%, работы завершатся до конца года.

: готовность 40%, работы завершатся до конца года. Школа №24 : готовность 96%, завершение до конца года.

: готовность 96%, завершение до конца года. Школа №30 : готовность 86%, сдача объекта – в 2025 году.

: готовность 86%, сдача объекта – в 2025 году. Школа №31 : завершение до конца года.

: завершение до конца года. Школа №12 : готовность 60%, сдача объекта − до конца года.

: готовность 60%, сдача объекта − до конца года. Школа №25 : работы завершатся до конца года.

: работы завершатся до конца года. Лицей №3 : работы завершатся до 10 декабря.

: работы завершатся до 10 декабря. Центр плавания «Дельфин»: окончание работ – май 2025 года.

Работы в школе №8 идут с отставанием от графика. «Здесь у нас окончание работ в мае 25-го года. Посмотрим, как дальше подрядчик будет справляться. Есть определенные риски по этому объекту», − подчеркнул Романов.

Претензии к срокам

Председатель комитета Эмилия Трапезникова выразила недовольство поздним заключением контрактов, что влияет на сроки сдачи.

«Почему мы не ориентируемся на завершение работ к началу учебного года? Например, объекты, заявленные в марте, были законтрактованы только в июле», – отметила Трапезникова.

В ответ Романов пояснил, что проблемы часто связаны с отказами подрядчиков.

«По восьмой школе, контракт был заключен в декабре прошлого года, но подрядчик не приступил к работам, и договор пришлось расторгнуть. Перезаключение заняло время. Мы стараемся проводить закупки вовремя, но иногда из-за отсутствия заявок приходится публиковать их повторно. Конечно, мы направлены на образовательный процесс. У нас всегда окончание работ − август», – сообщил он.

Текущий ремонт

Из 50 объектов, запланированных на текущий ремонт, 40 завершены, а работы на оставшихся 10 объектах планируется завершить до конца года. Также в 2024 году проведены проектные работы для капитального ремонта школы №1 и техническое обследование восьми объектов.

Депутаты вернутся к этому вопросу весной 2025 года.