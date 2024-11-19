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​Сроки сдвинулись: депутаты обсудили строительство спортивных объектов в Сургуте

Дума Сургута обсудила проблемы строительства спортивных объектов

​Сроки сдвинулись: депутаты обсудили строительство спортивных объектов в Сургуте
Фото: Дума Сургута

На заседании комитета по социальной политике 18 ноября депутаты заслушали отчет департамента архитектуры и градостроительства о строительстве спортивных объектов по концессионным соглашениям. Заместитель директора департамента Андрей Романов сообщил, что в рамках четырех концессий в Сургуте планируется возведение пяти объектов спорта.

Среди них:

  • два объекта в 30А микрорайоне: спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств;
  • два объекта в микрорайоне Хоззона на улице Маяковского: спортивный комплекс с универсальным игровым залом и спортивный комплекс с искусственным льдом;
  • один объект в микрорайоне А (рядом с школой №12).

Изначально сдача четырех объектов была запланирована на декабрь 2024 года, а спортивный комплекс с искусственным льдом – на второй квартал 2025 года. Однако, по словам Романова, эти сроки не будут выдержаны.

Депутат Дина Биглова-Фатова поинтересовалась, в чем заключаются причины срыва графика. Андрей Романов пояснил, что ключевые трудности связаны с длительным прохождением государственной экспертизы концессионерами, а также с проблемами на земельных участках.

«Например, в Хоззоне, где ранее располагалась территория СПОПАТа, при подготовке обнаружились бетонные плиты. В 30А микрорайоне тоже выявились сложности, хотя изыскания были проведены», – пояснил Романов.

По его словам, сейчас строительные работы ведутся на всех участках, и ориентировочные сроки завершения строительства перенесены на третий квартал 2025 года.

Депутаты намерены держать вопрос на контроле. Весной следующего года департамент архитектуры и градостроительства должен будет предоставить обновленную информацию о ходе работ.


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Сегодня в 14:55, просмотров: 273, комментариев: 0
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