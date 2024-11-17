В Сургуте сообщают о массовых задержаниях мигрантов

Накануне, 16 ноября, в ТРЦ «Аура» в Сургуте произошли массовые задержания мигрантов. Сотрудники полиции и бойцы ОМОН проверяли у иностранцев документы, а нарушителей грузили в автобусы, передает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на собственные источники, в том числе и в силовых структурах.

«Ауру» на час раньше закрыли из-за этого. ОМОН набил автобус мигрантами и уехал», – говорится в сообщении.

Также сообщают о задержаниях в районе Черного Мыса, которые проходили в пятницу, 15 ноября.

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