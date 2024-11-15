Администрация Сургута прокомментировала ситуацию с аварийной программой

По состоянию на 7 ноября 2024 года, в Сургуте осталось снести 25 аварийных домов. Всего под снос в этом году попали 67 жилых строений, рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе администрации города.

«В 2024 году снесено 42 дома, десять домов расселено, из них: по шесть ‒ осуществляется подготовка к сносу; четыре ‒ по ул. Московской, 43, 46, 49, 53/2 расселены, но не могут быть снесены до завершения конкурсного производства в отношении ООО «Северстрой», признанного банкротом. Осталось снести на 07.11.2024 – 25 домов», ‒ указали в сообщении.

В текущем году в Сургуте расселили 148 семей. В настоящий момент осталось расселить еще 19.

«Оставшиеся обязательства на 01.01.2024 ‒ 167 семей. В 2024 году расселено 148 семей. Осталось расселить на 07.11.2024 – 19 семей (по программе до 2017 года – семь семей (в судах), по программе после 2017 – 12 семей (в судах)», ‒ уточнили в пресс-службе.

Также в Сургуте фактически завершены со значительным опережением установленных сроков программы расселения деревянного фонда, утверждают в мэрии. С 2021 по 2021 год в городе расселили 1 706 семей, снесли 223 дома и подготовили к сносу десять домов.

«Муниципалитет обеспечен ресурсами для завершения расселения оставшихся 19 семей, проживающих в аварийных домах деревянного фонда, после вступления в силу решений судов. В 2024 году признаны аварийными и подлежащими сносу два дома в капитальном исполнении (ул. Мечникова, 13 – 69 семей, ул. Аэрофлотская, 50 – 16 семей)», ‒ говорится в сообщении.

Отметим, что в 2024 году правительство ХМАО выделило Сургуту 348 млн рублей на расселение указанных домов. Сейчас проходит процедура размещения аукционов по приобретению квартир.

Ранее мы писали о том, как обстоят дела с расселением аварийных домов в Югре и Сургуте.