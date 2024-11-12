В Сургуте проверят качество ремонта дороги на улице Быстринской

В Сургуте завершили ремонт дороги на улице Быстринской, 12. Изначально работы должны были закончить еще в сентябре, позже сроки перенесли до 1 ноября. Однако даже к этому времени подрядчик не успел уложить асфальт. Дорожное полотно, по словам местных жителей, укладывали прямо на снег, что вызвало волну недовольства.

По словам мэрии, специальная смесь позволяет работать и в таких условиях. «Мы осуществляем контроль за качеством работ. Если технология окажется нарушена, то подрядчику за это деньги оплачивать не будут и в связи с гарантийными обязательствами он три года несет гарантию на работы», − рассказал «СургутИнформ-ТВ» замдиректора департамента городского хозяйства администрации Сургута Вячеслав Адушкин.

Качество работ обещают тщательно проверить: на этой неделе специалисты возьмут пробы асфальта, чтобы убедиться в соблюдении технологии. Кроме того, управляющая компания, курирующая работы, должна будет выставить подрядчику штрафные санкции в соответствии с условиями контракта.