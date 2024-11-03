В Сургут организовали проверку после заявлений матери об избиении ее сына в детсаду

Следователи начали проверку после заявлений матери об избиении ее сына с особенностями развития в детском саду в Сургуте. Инцидент произошел еще в июне 2024 года, однако, по словам пострадавшей, к ответственности до сих пор никто не привлечен, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«В эфире одного из телеканалов вышел сюжет о применении физической силы работниками дошкольного образовательного учреждения в Сургуте к воспитаннику с особенностями развития. Мама ребенка сообщает, что несмотря на то, что события произошли в июне 2024 года, к ответственности за произошедшее до сих пор никто не привлечен. Руководитель следственного управления Михаил Викторович Мокшин поручил следственному отделу по городу Сургуту дать правовую оценку действиям работников учреждения и доложить об уже установленных обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах», – говорится в сообщении.

Подчеркнем, что в пресс-службе УМВД России по ХМАО в свою очередь утверждают, что сотрудницу детсада привлекли к ответственности, передает «Вестник».

«По данному факту в отношении воспитательницы возбужденно административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои», – отмечают в ведомстве.

Ранее двое воспитанников сбежали в ТЦ из детского сада в Югорске.