Воспитанники детсада в Югорске беспрепятственно совершили побег

В Югорске двое воспитанников детского сада «Снегурочка» самостоятельно покинули учреждение и беспрепятственно добрались до торгового центра. Об этом сообщает URA.ru.

Администрация сада подтвердила факт побега воспитанников. Поиском двух «путешественников» занимались сотрудники и родители детей. К счастью, ситуация завершилась благополучно, никто не пострадал.

«Вчера двое детей самовольно покинули детский сад при возвращении группы с прогулки. Оперативно были организованы их поиски силами сотрудников детского сада. Информация была передана в полицию. К поискам присоединились родители воспитанников. Благодаря слаженным действиям всех служб, дети были быстро найдены. Их жизнь и здоровье вне опасности», – сообщила изданию администрация детсада.

Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, с сотрудниками детского сада провели внеплановый инструктаж.