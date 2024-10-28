В Думе Сургута рассказали о реконструкции аэропорта

В Сургуте планируют масштабную реконструкцию аэропорта, так как существующая инфраструктура уже не отвечает потребностям города. Аэропорт, рассчитанный на 250 тысяч пассажиров, ежегодно обслуживает более миллиона человек. Этот вопрос стал темой обсуждения на заседании комитета Думы по городскому хозяйству.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев рассказал народным избранникам, что обновленные границы территории аэропорта уже включены в генеральный план города.

«На последнем штабе, посвященном реализации национальных проектов при губернаторе, было озвучено, что вопрос в части способов реализации и возможных сроков будет предоставлен в срок до марта 2025 года. Тогда будут понятны и новые параметры. С нашей стороны мы все, что необходимо сделали, отразили в генеральном плане», − отметил глава ведомства.

Председатель комитета Владимир Клишин уточнил, включает ли план все необходимые пожелания, в том числе развитие парковочного пространства: «В генплан все пожелания, получается, внесли? У нас туда входит развитие парковочного пространства?» − спросил он.

Фокеев ответил положительно, подтвердив, что все необходимые требования учтены. В рамках проекта расширения на территории аэропорта также планируют создать дополнительные залы для пассажиров, что позволит снизить нагрузку и повысить комфорт обслуживания.

Напоминаем, стратегия социально-экономического развития города до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года включает в себя строительство крупных транспортно-логистических комплексов около аэропорта и железнодорожного вокзала.