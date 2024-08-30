В Сургуте появятся новые общественные пространства, набережные и велосипедная сеть

В Сургуте продолжается работа над обновлением стратегии социально-экономического развития города до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации Сургута.

Стратегия включает 16 флагманских проектов, пять из которых реализуются с участием департамента, отметил директор ДАиГ Алексей Фокеев. Среди них проекты: «Сургут – транспортно-логистический хаб», «Развитие системы общественных пространств», «Развитие городских набережных» и «Мобильный город».

В рамках проекта «Сургут – транспортно-логистический хаб» запланировано строительство крупных транспортно-логистических комплексов около аэропорта и железнодорожного вокзала.

Проект «Развитие системы общественных пространств» предусматривает создание 25 новых общественных зон, комплексное благоустройство вдоль реки Саймы, разработка пешеходных связей, а также создание городских парков и скверов.

Проект «Развитие городских набережных» ориентирован на изменение архитектурного облика и общественных зон Сургута, чтобы создать образ «Города на большой реке».

«К 2050 году планируется строительство более 13 километров благоустроенных городских набережных», – сообщает пресс-служба администрации Сургута.

В рамках проекта «Мобильный город» предполагается создание велосипедной сети протяженностью более 40 километров с полной инфраструктурой для велосипедистов.

«Учитывая срок целевых ориентиров стратегии до 2050 года, период реализации флагманов зависит от объема мероприятий и финансовой составляющей», – заключает Алексей Фокеев.

Напоминаем, в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Сургута обсудили вопрос с застройкой территории, где раньше находился совхоз «Северное».