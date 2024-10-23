Власти Сургута планируют установить камеры и пост охраны у моста на Аэрофлотской

Мост на Аэрофлотской в Сургуте снова стал жертвой вандалов: спустя всего три дня после того, как коммунальщики перекрасили опоры, на них вновь появились граффити. Для решения проблемы с регулярным появлением рисунков городские власти планируют установить пост охраны и камеры видеонаблюдения у «Оранжевого моста» до конца года, передают «СургутИнформ-ТВ».

«До конца года должны поставить пост охраны. У моста третья категорийность, это значит, необходимо постоянное видеонаблюдение, совершать обходы. Думаю, с января это полноценно все заработает», − сообщил директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев.

О том, как выявляют вандалов и какие меры к ним применяются ‒ рассказал siapress.ru заместитель директора МКУ «ДДТ и ЖКХ» Игорь Газизов.