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​Игорь Газизов: «В этом году примерно 50 остановок в Сургуте находятся на восстановлении»

Как в Сургуте борются с порчей остановочных павильонов

​Игорь Газизов: «В этом году примерно 50 остановок в Сургуте находятся на восстановлении»
Фото: siapress.ru, администрация Сургута

В Сургуте вандалы продолжают портить муниципальное имущество, а именно остановки. Из 345 павильонов почти 50 находятся на восстановлении. Так, совсем недавно рядом со школой №4 пострадал очередной объект. О том, как выявляют вандалов и какие меры к ним применяются ‒ рассказал заместитель директора МКУ «ДДТ и ЖКХ» Игорь Газизов.

‒ Сколько остановок испорчено в городе и какой ущерб?

‒ В Сургуте 345 остановок, из них муниципальных порядка 250 штук. Повреждения бывают разные ‒ это могут быть побитые стекла и двери, отвинченные ручки, испорченные скамейки и другие металлические части. В этом году примерно 50 остановок находятся на восстановлении. Что касается испорченных стекол ‒ это около 30 объектов. По сумме ущерба сейчас не готов сказать, потому что есть разные типы павильонов, соответственно, разная площадь стекол и их стоимости.

‒ Кто портит имущество и какие санкции к ним применяются? Удается ли найти хулиганов?

‒ К сожалению, портят жители нашего города. Находят хулигана при повреждении не всегда, но есть разные случаи. Например, последний инцидент: дети из баловства камнями разбили стекло в остановке рядом со школой №4. Сами сняли это на видео и выложили в сеть.

Правоохранительным органам не составляет труда найти нарушителя. Некоторые остановочные павильоны оборудованы камерами видеонаблюдения или системой «Безопасный город». С их помощью выявляют виновника. После полиция применяет к нему меры.

С нашей стороны мы предъявляем меры финансового характера. Если виновник совершеннолетний, то он возмещает ущерб либо в добровольном порядке, либо в судебном. Если это были дети, то здесь уже ответственность несут родители, в том числе финансовую.

‒ Считаете ли вы за вандализм рисунки на остановочном павильоне?

‒ Конечно, вандализмом считается, в том числе, граффити, рисунки, надписи и так далее. Сюда относится и расклейка объявлений в неположенных местах. Это тоже можно считать актом вандализма, потому что для них есть специально отведенные места ‒ доски для объявлений. Но, к сожалению, у нас люди зачастую клеят объявления просто на стекла, тем самым нарушают внешний облик остановки. Приходится эти стекла отмывать. Бывает, что некоторые отмыть невозможно, потому что клей въедается в поверхность. Тогда приходится это стекло менять.

‒ Кто следит за состоянием остановок?

‒ У нас есть дирекция, сотрудники которой регулярно объезжают объекты. Несколько раз в неделю. Кроме того, нам поступает информация от жителей города через соцсети и от подрядных организаций. При поступлении информации мы оперативно реагируем и устраняем повреждения.

‒ Как думаете, что можно сделать для того, чтобы решить проблему с порчей остановок?

‒ Наверное, к решению этого вопроса нужно подходить с разных сторон, в том числе принимать профилактические меры именно со стороны детей. Конечно, здесь нужно со школы, с детских садов воспитывать в детях бережное отношение не только к остановкам, но и ко всему, что их окружает. Те же самые рисунки на стенах, на урнах. Много ситуаций, когда дети из хулиганских побуждений повреждают муниципальное имущество.

Когда ответственность неотвратима, то человек подумает десять раз перед тем, как что-то совершить. Для этого у нас как раз работает система «Безопасный город».

‒ Сколько времени займет восстановление стекла на остановке возле школы №4?

Думаю, что в течение месяца сделаем. Заявление направлено в полицию. Они разбираются с виновниками, выявляют их и в рамках своего функционала привлекают к ответственности. После нам сообщат виновника, и мы уже в досудебном порядке обратимся к нему. В данном случае повредили остановку дети. Тогда либо родители в добровольном порядке компенсируют затраты, понесенные на восстановление. Если не согласятся, значит, в судебном порядке будут компенсировать эти затраты, плюс судебные расходы, которые будут понесены с нашей стороны.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 233, комментариев: 0
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