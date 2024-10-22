Сроки открытия бассейна «Водолей» в Сургуте перенесли из-за задержки поставок

Бассейн «Водолей» в Сургуте планируют запустить в работу в ноябре если подрядчик успеет завершить монтаж и провести пусконаладочные работы. Об этом сообщил директор МАУ ДО СШОР «Олимп» Василий Емельянов в интервью СургутИнформ-ТВ.

Первоначально открытие спортивного центра было запланировано на конец сентября, однако сроки пришлось перенести из-за задержки поставок материалов.

«Ремонтные работы должны были завершиться 27 сентября, но, в связи с задержкой поставки материалов, срок переносится. До конца октября подрядчик обещает смонтировать мембранное покрытие – это основной элемент, который мы меняем», – заявил директор школы.

Бассейн был закрыт на ремонт в июле. Спортсмены и посетители секций временно перешли на тренировки в спортивный комплекс «Олимп».

Ранее в siapress.ru писали, что центр плавания «Дельфин» в Сургуте капитально отремонтируют к концу мая 2025 года.