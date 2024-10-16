В школе №46 в Сургуте объявили карантин из-за пневмонии

В Сургуте ученики школы №46 перешли на дистанционное обучение, так как в учреждении зарегистрировали случаи пневмонии. Об этом рассказали в департаменте образования, сообщают «СургутИнформ-ТВ».

«Абсолютно разного возраста дети заболели в разный период в течение месяца накопительно. В настоящее время, по опыту прошлых лет, ситуация у нас стабильная. Не достигает и 4% числа детей, которые заболели. Причем мы считаем совместно все уровни заболевания: грипп, ОРВИ, COVID-19, который тоже встречается, хоть и единичный случай, но по городу десятки, а не единицы», ‒ прокомментировала заместитель директора департамента образования администрации Сургута Лилия Соловей.

Полностью перешли на удаленное обучение только ученики одной школы. Еще в трех образовательных учреждениях ввели дистанционку в трех классах, а также в четырех группах в трех детских садах.