В Сургуте нашли способ спасать деревья, подлежащие вырубке из-за строительства

В Сургуте стартовал новый экологический проект по пересадке деревьев с мест начинающегося строительства в другие районы города. Инициатива, предложенная главой города Максимом Слеповым, получила поддержку застройщиков, которые теперь бережно пересаживают деревья со строительных площадок на территории новых жилых комплексов и передают саженцы управляющим компаниям для озеленения дворов.

Глава города рассказал о новом подходе к озеленению во время участия в экологической акции «Единый день посадки деревьев». В ходе этой акции он также предложил уделить больше внимания высадке хвойных деревьев, чтобы город оставался зеленым круглый год.

«Ключевое изменение посадки этого года: мы перешли на большее количество хвойных насаждений. Чтобы город был зеленым в течение всего года, а не только летом. Часть саженцев привезли со строительных площадок – договорились бесплатно передавать их управляющим компаниям для озеленения дворов. Застройщики откликнулись. Они не только передают нам деревья, но и приобретают в питомниках саженцы и взрослые деревья, благоустраивая территорию новостроек», – отметил Максим Слепов.

Так, благодаря совместной работе застройщиков и управляющих компаний, на придомовой территории дома 6/1 по улице Дзержинского уже высадили 24 дерева. В скором времени здесь появится еще 21 саженец. Управляющая компания, следуя инициативе, пересадила деревья с участка, отведенного под застройку, во дворы.

«Согласно поручению главы города, в целях использования деревьев в лесных массивах, отведенных под застройку, управляющим организациям предложены участки для самостоятельной выкопки саженцев и пересадки их на придомовые территории. Таким образом, управляющим организациям не придется покупать саженцы для озеленения дворов. Их передают бесплатно. Несколько управляющих компаний уже подключились к процессу», – пояснил начальник отдела управления жилищным фондом и объектами городского хозяйства Руслан Айсин.

Процесс пересадки деревьев требует тщательной подготовки и учета многих факторов. Специалисты оценивают возраст и состояние растений, выбирают подходящие условия для их пересадки и обеспечивают уход на новом месте.

«Саженцы выкапывают с корневой системой и с комом. Далее готовится посадочная яма, и растение высаживается. Дерево – это живой организм, и за ним необходим уход. В течение пяти лет после пересадки обязателен регулярный полив, подкормка и мульчирование. Мы наблюдаем, как они приживаются на новых местах. Приживаемость наших саженцев составляет более 95 процентов», – объяснила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

По словам специалистов, в северных условиях Сургута хорошо приживаются такие деревья, как ель, пихта, сосна, яблоня, сирень и рябина.

При поддержке Администрации Сургута