В Сургуте подвели итоги экологической акции «Единый день посадки деревьев»

Во время экологической акции «Единый день посадки деревьев» в Сургуте высадили 450 деревьев. Особое внимание уделили хвойным породам. Из общего числа высаженных деревьев 230 оказались именно вечнозелеными.

«Мы условно разделили локации на три типа: это улицы, где ранее не было зеленых насаждений, такие как улицы Маяковского, проспект Набережный и Грибоедова, общественные территории − парки и скверы, и участки, где в этом году демонтировали ограждения. Озеленили также сквер за Дворцом торжеств и Площадь Советов», − рассказала директор муниципального казённого учреждения «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Деревья появились на 23 различных участках города. В ближайших планах облагородить сквер Старожилов, улицы Энергетиков и Республики. Акция продлится до конца недели.

По словам Николаенко, осенняя высадка зеленых насаждений − это распространенная и проверенная временем практика.

«Мы высаживаем деревья с закрытой корневой системой, что позволяет растению легко адаптироваться. У нас уже есть удачный опыт таких посадок на протяжении 15 лет», − подчеркнула директор «Лесопаркового хозяйства».

Все деревья, посаженные в этом году, привезли из питомника в Свердловской области.