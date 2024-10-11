Два сквера Сургута подключили к системе «Безопасный город»

В этом году два сквера Сургута оснастили системами видеонаблюдения «Безопасный город» – Старожилов и Свято-Троицкий. В каждом из них установили достаточное количество видеокамер. Есть даже те, которые способны распознавать лица, рассказал директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» Павел Зыков.

«Вообще в Сургуте на сегодняшний день к системе «Безопасного города» подключено уже более 500 камер видеонаблюдения. Часть из них, порядка 70 камер, с функцией распознавания лиц. К ним имеют доступ только сотрудники полиции, а также наши администраторы, которые занимаются сопровождением и обслуживанием этих систем», – сообщил он.

С каждым годом технические устройства становятся только лучше. Новые камеры в скверах являются одними из последних моделей: у них функционально улучшилось качество картинки и стало более хорошее сжатие.

Средства на оснащение общественных объектов видеонаблюдением были направлены из местного бюджета. На каждый парк, в среднем, выделяется от двух до пяти миллионов рублей.

«У нас в начале года будет проходить заседание комиссии по общественной безопасности и на ней будет принято решение, какие следующие объекты будут профинансированы, где будут установлены данные системы. В целом, в городе более 35 общественных пространств – это парки, скверы, которые требуют такого оснащения», – добавил Зыков.

Видеокамеры «Безопасного города» позволяют сохранять и восстанавливать городское имущество. Например, с помощью них в этом году нашли вандалов, которые разбили стекла и сломали фурнитуру на остановочных павильонах.