Сургут выделит рекордные средства на благоустройство дворов в 2025 году

В следующем году в Сургуте планируют капитально отремонтировать 45 дворов, что почти в четыре раза больше, чем было сделано в текущем строительном сезоне. Об этом сообщили «СургутИнформ-ТВ». На эти цели в проекте бюджета на 2025 год предусмотрены 345 миллионов рублей, что является рекордной суммой для города. Осталось только согласовать эти расходы с депутатами на защите главного финансового документа.

«Жильцы должны принять решение, готовы они ремонтировать свой двор, хотят ли иметь отремонтированную придомовую территорию. Для этого придется немного потратиться. Это незначительные суммы, если говорить о каждой квартире. Но зато двор получится совершенно красивый, безопасный для детей. Я думаю, что это будет радовать глаз на многие годы. Поэтому на следующий год приоритетом определили большую сумму, чем обычно, на ремонт дворов. Надеемся, что нас в этой инициативе поддержит и округ», – заявил глава Сургута Максим Слепов.

Большую часть расходов на благоустройство дворов в Сургуте – от 80 до 90 процентов – возьмут на себя городские власти, тогда как собственникам жилья потребуется внести оставшуюся сумму. При этом, чем больше вклад жильцов в ремонт, тем выше вероятность, что их придомовая территория будет выше в списке на выполнение работ.

Кроме того, управляющие компании предоставляют возможность рассрочки платежей на срок до полугода, а пенсионерам – до года.

Подчеркнем, что список из 45 дворов уже находится в департаменте городского хозяйства. Жильцы и управляющие компании сами подавали заявки на ремонт.

Напоминаем, что в Сургуте в этом году планировали благоустроить 13 дворов, пять из них с помощью механизма инициативного бюджетирования.