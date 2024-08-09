Всего в 2024 году в Сургуте отремонтируют 13 дворов

В Сургуте во дворе дома по улице Быстринской, 12 начали ремонтировать дорогу протяженностью около 100 метров. Проект стартовал благодаря реализации механизма инициативного бюджетирования, сообщает администрация города.

«Проект был инициирован жителями данного многоквартирного дома. Договор заключен 29 июля, срок окончания работ 15 октября 2024 года. Будет обновлено дорожное покрытие и проведен ремонт бордюров», – указал начальник отдела управления жилищным фондом и объектами городского хозяйства администрации Сургута Руслан Айсин.

Для осуществления своей идеи жители дома обратились в ТОС. Проект был составлен и утвержден. После этого его направили на рассмотрение в местную администрацию.

«Обратились в МКУ «Наш город» за помощью в написании проекта. Все подготовительные мероприятия проводились через ТОС. Мы собирали конференцию граждан и утвердили проект. Сегодня все счастливы, потому что началось строительство нашей дороги», ‒ рассказала председатель ТОС №28 Любовь Нургатина.

Работы выполняет УК «Техсервис» совместно с подрядной организацией. Чтобы полностью не перекрывать проезжую часть подрядчик поделил объект на две части. Сейчас там ведутся демонтажные работы.

Всего в Сургуте в этом году отремонтируют 13 дворов, пять из которых с помощью механизма инициативного бюджетирования.